Fugleinfluensa oppdaga i Rogaland

Ein villfugl i Rogaland har fått påvist fugleinfluensa, stadfester Mattilsynet fredag.

– Der er éin villfugl så langt, jobben vi gjer no er å forebygge ei eventuell spreiing frå villfugl til tamfugl, seier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Mattilsynet melder om portforbod for fjørfe i delar av landet, som følge av oppdaginga.

– Vi ber alle som ser daude fuglar om å varsle oss, slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav, seier Tronerud til NRK.

Risiko for at fugleinfluensa smitter til mennesker blir vurdert som svært låg. Foto: NTB Scanpix

Portforbodet betyr at alle tamme fugler skal vere under tak for å hindre smitte frå villfugl. Det vil i fyrste omgang gjelde for fjørfe langs hele kysten, frå og med Østfold til og med Rogaland.

– I tillegg vil alle hobbyfjørfehold måtte registrere seg sånn at vi får ein oversikt over kor det står fugl, seier Tronerud.

Spreier seg i Europa

Det er påvist fugleinfluensa av typen H5N8, og er ein meir alvorleg variant enn mindre smittsame sjukdommar.

Det er veterinærinstituttet som har analysert prøven.

– Samtidig ber vi om at ingen tar på sjuke og daude fuglar, då desse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, seier Tronerud.

Mattilsynet er avhengig av tips fra publikum for å tidleg fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Noreg, og Tronerud råder alle som finn daude andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Eit anna utbrot blei fredag stadfesta av styresmaktene i Belgia, med den svært smittsame H5N5 fugleinfluensaen på ein gard, ifølge Reuters. Utbrotet drap 600 fuglar og gjorde at 151.000 andre måtte bli avliva

I tillegg til utbrotet i Belgia har Danmark heva risikonivået frå svært lavt til høgt for fugleinfluensa etter det blei oppdaga fugleinfluensa 6. november.

FAKTA: Fugleinfluensa Foto: NRK Ekspandér faktaboks Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, og som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 %.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Den alvorlige formen av sykdommen betegnes som sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) fugleinfluensa.

Det finnes også varianter av fugleinfluensa som ikke er sykdomsframkallende, eller kun gir milde luftveissymptomer når de smitter fjørfe.

Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til menneske via mat eller drikkevann. (Kilde: Mattilsynet)

Ein potensiell pandemi

Ifølgje forskar ved OUS, Gunnveig Grødeland, er fugleinfluensa ein potensiell pandemi.

Ho har jobba i ti år med ein vaksine mot fugleinfluensa.

– Ein influensa som i teorien kan bli en langt større trugsel mot mennesker enn den pågående koronapandemien, ifølgje forskaren.