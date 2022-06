Fugleinfluensa breier om seg

Det er ikkje fare for at fugleinfluensa blir overført til menneske. Det seier Kari Haugstad, som er seksjonssjef i Mattilsynet. I løpet av dei siste dagane er det påvist fugleinfluensa hos ein daud fugl på Jæren. I tillegg på Åkrastranda i Karmøy og i Dragavika i Tysvær, seier Haugstad, som forstår at folk er uroa.