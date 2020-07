Frykter spredning av korona i minkfarmene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Nederland har spredning av korona i minkfarmer ført til at over 500.000 mink har blitt avlivet. Flere andre land, blant annet Danmark, har også hatt problemer med smitte i minkbesetninger. Arne Nævra (SV) er bekymret for at vi skal få et lignende problem i Norge.

– Vi risikerer en dramatisk situasjon. Om det kommer smitte i minkbesetninger kan dette føre til at vi må hasteavlive dyrene. Da må vi tenke på om det er bedre å sette en stopp tidligere, sier Nævra.

Arne Nævra (SV) mener det ikke er problematisk å avvikle pelsdyrnæringen raskt, så lenge bøndene kan få en god og tidlig kompensasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nationen har også skrevet om saken.

For Nævra handler det om å være foran problemet. I Norge er det nemlig ikke påvist noen tilfeller av koronasmitte i minkfarmer.

– Et utbrudd av korona i en minkbesetning vil føre til at dyrene vil lide stort. I tillegg er det fare for at dyrene kan smitte mennesker. Det er ikke noe som tilsier at dyr er smittet i Norge enda, men dette handler om å være føre var.

Situasjonen i Norge er annerledes

Nævra har sendt et åpent spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad, om hun vil følge opp og føre forslag om tidlig avvikling. I sitt svar sier ministeren at hun ikke ser et behov for å fremme et forslag for Stortinget, men hun påpeker at både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

Det er Mattilsynet som har ansvaret for smitteutbrudd i dyreindustrien i Norge. De viser til at situasjonen i Norge er annerledes enn den er i utlandet.

– Vi har stort sett færre dyr og ansatte per besetning enn det er i utlandet. Dermed så er det et mindre smittepress. Norge har også forebygget smitte inn i dyreholdene veldig tidlig, sier Ole-Herman Tronerud fra Mattilsynet.

Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, følger godt med på korona-situasjonen i minkfarmer i Norge. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Han forteller at det ikke alltid vil være nødvendig å avlive en hel minkbesetning selv ved påvist koronasmitte.

– I mange tilfeller fra utlandet har slike utbrudd ført til ganske milde symptomer. Derfor må et eventuelt utbrudd vurderes ut fra situasjonen, sier Tronerud.

Pelsdyrindustrien er skeptiske

Pelsdyrindustrien i Norge skal per i dag avvikles innen februar i 2025. Bertran Trane Skadsem, leder for Norges Pelsdyralslag, forstår seg ikke på Nævras bekymringer.

– Det er ingenting som tyder på at pelsdyr i Norge kan bidra til å forverre koronasituasjonen, sier Skadsem.

Bertran Trane Skadsem ser seg uenig at smitte blant mink vil bli et problem i Norge. Han mener bøndene har gode rutiner på smittevern. Bildet er tatt før koronsituasjonen. Foto: Magnus Stokka

En raskere slutt på pelsdyrnæringen ville trolig også føre til en raskere kompensasjon for pelsdyrbøndene. Selv med en slik kompensasjon så ser ikke Skadsem på en tidlig avvikling som et godt alternativ.

– For oss er det ikke aktuelt å skulle avvikle noe tidligere. Nå handler det om at vi skal få drive en lovlig næring frem til 2025.