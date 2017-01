Frykter politiattest blir en hvilepute mot overgrep

– Jeg vet ikke hva Stavanger kommune i dag gjør for å forebygge overgrep mot barn og unge i idretten. Derfor vil jeg stille spørsmål om dette, sier leder i Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen.

I flere år har alle som trener barn og unge måttet legge frem vandelsattest for å få lov til å jobbe i idretten (se faktaboks).

– Likevel ser vi at det har skjedd overgrep innen barne- og ungdomsidretten i Stavanger. Jeg er bekymret for at kravet til vandelsattest blir en hvilepute, sier Sivertsen.

Får støtte

Rogaland idrettskrets er glad for at Frp nå tar opp problemstillingen.

Rune Røksund i Rogaland idrettskrets. Foto: Anders Fehn / NRK

– En vandelsattest er ingen garanti for å hindre overgrep, så det er bra at temaet blir tatt opp, sier daglig leder, Rune Røksund.

Han understreker likevel at vandelsattest har stor betydning.

– Den har gitt økt bevissthet rundt overgrep i idretten. Derfor er det viktig at idrettslagene selv følger opp og sørger for at trenere har godkjent attest fra politiet, sier Røksund.

Vil få barn til å si ifra

Leder av Idrettsrådet i Stavanger, Arne Thorsen Eie, mener det er flere tiltak som kan gjøres, i tillegg til vandelsattest, for å hindre overgrep.

– Det handler blant annet om garderobekultur. For eksempel at det alltid skal være minst to sammen når treneren er der. Et annet poeng er å alltid være flere sammen på turer og turneringer. Dette er enkle og smarte tiltak, sier Thorsen Eie.

Frp-politiker Kristoffer Sivertsen tror også at økt oppmerksomhet gjør det lettere for barn og unge å si ifra.

– «See something, say something», er et slagord vi kan bruke. Det er viktig at barn forstår at de har lov til å gi beskjed når det skjer noe de ikke liker, sier Sivertsen.

Vanskelig balansegang

Mistanker om overgrep er ofte en vanskelig balansegang i idretten. Derfor kommer Røksund med en påminnelse.

– Det er viktig å forebygge overgrep, men dette er tross alt ikke et utbredt problem, selv om det er svært alvorlig for dem som blir utsatt for dette. Likevel må vi ikke skremme de foresatte fra å sende ungene på idrettsaktiviteter, eller selv å bli trener, sier Røksund.