Frykter ørn har truffet vindturbin

Fallviltkontakt i Gjesdal kommune, Jan Pedersen, frykter at ørna som ble påkjørt av bil i Gjesdal tidligere mandag, først har vært borte i en av vindturbinene som står på Skurve.

– I det området har vi tidligere funnet flere ugler som har vært borte i vindturbinene, sier Pedersen.

Han opplyser at meldingen om at påkjørselen skjedde ved Kyllingstad trolig er feil, og at påkjørselen skal ha skjedd ved E39 Skurve. Da NRK prater med han er han på vei ut for å lete.

Vegtrafikksentralen ber bilister langs E39 ved Skurve om å kjøre forsiktig da letingen pågår mellom 17.30 og 19.30.