Frykter mørketall for kroppslidelsen dysmorfofobi

– Du føler deg ikke mindre verdt nødvendigvis, men du føler deg dårligere enn andre, sier Daniel Thaule Jacobsen.

20-åringen forklarer hvordan det var å ha dysmorfofobi (BDD). BDD er en psykisk lidelse hvor du synes noe er defekt eller stygt ved eget utseende, og bruker betydelig tid på det.

Mange kan være misfornøyde med trekk ved eget utseende, men forskjellen er at mennesker med BDD kan bruke så mye tid på det at det begrenser livet. Det kan også være snakk om defekter som er innbilte.

For Jacobsen startet det hele med at han følte seg for liten og tynn. Han begynte å trene for å bygge muskler, men startet raskt å sammenligne seg selv med andre.

Å se seg i speilet er en stor del av dysmorfofobi, og med treningssenter fulle av dem er det vanskelig å unngå. Foto: Sikke Kvål / NRK

Påvirkes av sosiale medier

I senere tid har sosiale medier florert av videoer og bilder som har emneknaggen «bodydysmorphia», som er det engelske ordet for lidelsen.

Sosiale medier er også mye av grunnen til at Jacobsen mener han utviklet BDD.

– Det legges ut veldig mye, og da får du konstante påminnelser på at du ikke føler deg så bra som du burde føle deg. Alt ser så mye sykere ut på nett, sier han.

Psykologspesialist Bjarne Kristian Aaslie Hansen mistenker at sosiale medier er mye av årsaken til at flere får dysmorfofobi.

Bjarne Kristian Aaslie Hansen jobber med behandling av angst- og tvangslidelser. Foto: Håvard Kallestad

Han påpeker samtidig at det er vanskelig å vite hvor mange som har det, siden det er veldig få som søker hjelp fra psykolog.

Flere velger i stedet å oppsøke klinikker for plastisk kirurgi og lignende.

Hansen er selv leder for «Klinikk for 4-dagers behandling», en klinikk som behandler angstlidelser og tvangslidelse. Han er bekymret for utviklingen av lidelsen BDD.

– Det er en klar opplevelse at det er en økning av dette problemet. Alt det vi ser i sosiale medier gjør at mennesker har en tendens til å tenke mer på utseendet, og i det ligger det en risiko for at flere kan miste kontrollen, sier han.

Ifølge den internasjonale OCD stiftelsen sliter omtrent 1 av 50 personer med BDD. De skriver også på sine nettsteder at lidelsen er vanligere enn anoreksi og schizofreni.

Mangel på behandling

Psykologspesialisten mener det står veldig dårlig til med behandlingstilbudet for BDD i Norge.

– Det er utrolig trist fordi dette er mennesker som er i dyp nød. De kunne fått det mye bedre med den riktige behandlingen, sier Hansen.

Hansen sier det ikke finnes noen spesifikk opplæring for å behandle lidelsen. Det som føles naturlig å gjøre vil ikke fungere for de fleste pasientene.

– Mye av utfordringen er at mange så gjerne vil hjelpe ved å fortelle at det er normalt eller at du er flott, men det har ikke særlig effekt. Det som har effekt er å hjelpe dem til å bruke minst mulig tid på det, sier Hansen.

Trening har blitt en stor del av hverdagen til Daniel Thaule Jacobsen. Foto: Sikke Kvål / NRK

Ble kvitt de vonde tankene

Daniel Thaule Jacobsen oppsøkte, som folk flest med lidelsen, ingen behandling. For ham handlet det om å forstå at dette var hans treningsreise, og at han dermed måtte slutte å sammenligne seg med andre.

Han kom seg til slutt vekk fra de vonde tankene.

– Det gikk ikke bare én dag og så var det over. Det tok noen år. Jeg sliter fortsatt litt med det og føler meg ikke perfekt hver dag. Men jeg har forstått at dette er min reise, avslutter han.