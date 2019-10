Frykter liv går tapt på sjøen

En trebåteier ble rent i senk av en aluminiumsbåt like utenfor Vibrandsøy i Haugesund i helga. Nå frykter trebåteieren og andre, at liv vil gå tapt fordi mange båtførere holder for stor hastighet. Men politiet har ikke egen politibåt i Haugesund.