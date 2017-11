Frykter glassfasader blåser ut

Vågsgata i Sandnes er stengt ved Bystasjonen i frykt for at flere glassfasader fra balkonger vil bli blåst ut og havne i gata. Tidligere i morges ble en glassfasade blåst ut og fylte gata med glassbiter, og politiet passer nå på at ingen går i Vågsgata.