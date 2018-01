Frykter fortsatt giftdeponi

Det er fortsatt bekymring i Rekefjord i Sokndal for at det kan kommet et deponi for farlig avfall i gruvekrateret til Rekefjord Stone, skriver Dalane Tidende. Sokndal kommune har ennå ikke fått noe vedtak fra sentrale myndigheter om at deponiet skal til Brevik, og ikke Rekefjord. Høyre i Sokndal mener kommunen nå må få forsikringer om at det Rekefjord er uaktuelt som deponi for farlig avfall.