Frykter for nynorsken etter kommunesammenslåing

– Ungene lærer seg sanger på bokmål. Jeg er bekymret for utviklingen til nynorsken, sier målmannen Ottar Sandanger fra Finnøy.

Her er nynorsk hovedmål og bokmål sidemål.

Av 409 skoleelever er det bare 19 som har bokmål som hovedspråk, men om tre år blir Finnøy en bydel i storkommunen Stavanger – og da kommer bokmålet tror niendeklassingene Olav Myklebust og Markus Vestbø Reilstad:

– Fordi hele Stavanger skriver bokmål, sier førstnevnte.

– Jeg bryr meg egentlig ikke, sier sistnevnte.

Men det er det flere som gjør.

Fått med deg denne? Trump knuste alle rekordar i ordboka

Frykter nynorsken blir overkjørt

– Vi går inn for at Stavanger skal bli en tospråklig kommune.

Magne Åsbrenn, leder i Noregs Mållag er redd for små nynorskkommuner skal bli overkjørte når de blir slått sammen med større bokmålskommuner:

Foto: Johan Mihle Laugaland

– Her på Finnøy ser vi at det problemet lett kan oppstå fordi Stavanger blir så mye større enn Finnøy. Her må det tas strukturelle grep. Her må det skaffes underskrifter på dokumenter, sier han videre.

Mållaget har laget et forslag språkbruksplan for å fremme begge målformene vi har i Norge. Blant annet ber han kommuner med både nynorsk og bokmål om å:

La saksbehandlerne i det offentlige selv bestemme hvilket målform de vil bruke, men at det likevel er rimelig fordeling mellom målformene, altså minst 30 prosent bruk av hver til enhver tid

Legge til rette for skriftspråket til ansatte i kommunen skal være klart og brukervennlig og etter gjeldende rettskrivingsregler

Ha en årlig oppfølging av rådmannen om hvordan språkbruksplanen blir fulgt opp

Målform har foreløpig ikke vært tema i forhandlingene om nye Stavanger kommune. Der bokmålskommunen Stavanger står seg sammen med språknøytrale Rennesøy

og nynorskkommunen Finnøy. I går kveld etablerte mållaget lokallag på Finnøy.

– Det er ganske mange som står på for at nynorsken skal overleve. Det er mange som er bevisste på det, sier Randi Flesjå som mener at Stavanger ikke bør være en bokmålskommune.

Står dårlig til allerede

Det er imidlertid ikke alle nynorsk-entusiaster på Finnøy som frykter Stavanger. Noen mener et står så dårlig til allerede at sammenslåing kan føre til bedring.

– At vi i Finnøy blir en del av Stavanger er jeg ikke bekymret for. Det kan gjøre ting bedre. Det står veldig dårlig til med nynorsken i Finnøy, både i den kommunale administrasjonen, i skolen og kirken, sier Ottar Sandanger.