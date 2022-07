Pavol Forisch (43) har viet nesten hele sitt voksne liv til å avsløre korrupsjon i hjemlandet Slovakia. I 2019 flyktet han og søkte politisk asyl i Norge.

Men høytstående personer ønsker å få ham utlevert til hjemlandet, og i fjor utstedte Slovakia en internasjonal arrestordre på Forisch.

– Dette er en hevnaksjon. Jeg frykter for livet mitt dersom jeg blir utlevert til Slovakia, sier Forisch, som har sittet varetektsfengslet i Haugesund fengsel siden arrestordren kom i august 2021.

Forisch forteller at venner som har blitt arrestert av spesialenheten NAKA (National Crime Agency), har mistet livet i slovakisk fengsel, der den offisielle versjonen er selvmord.

Pavol Forisch har sittet i varetekt i Haugesund fengsel siden august 2021. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Jeg snakket med en av mine tidligere kolleger på telefonen. Han hadde blitt avhørt og fortalte at han ble truet til å angi meg, men at han nektet. En uke senere var han død, sier Forisch, som ikke tror på den offisielle versjonen om selvmord.

– Dersom jeg må tilbake, vil det samme skje med meg i fengselet, hevder Forisch.

Da Haugaland og Sunnhordland tingrett i juni behandlet utleveringsbegjæringen på Forisch, var Slovakias lengstsittende innenriksminister, Robert Kalinak, et av vitnene.

Etter åtte år som innenriksminister, jobber Kalinak nå som advokat.

– Pavol Forisch løper en høy risiko dersom han blir utlevert til Slovakia, sa Kalinak da han vitnet over telefon.

Falske anklager

I den internasjonale arrestordren kommer det fram at Forisch er siktet for følgende i Slovakia:

Ran/utpressing av 100 euro

Falsk anklage

Besittelse av 0,7 gram kokain

Forisch mener alle de tre siktelsene er fabrikkerte og falske.

Men norsk rett skal i utgangspunktet ikke ta stilling til verken bevis eller innhold i arrestordren.

NRK har i en rekke artikler satt søkelyset på konsekvensene av det europeiske arrestordre-samarbeidet, som skal være basert på gjensidig respekt og tillit.

Hovedregelen er at en skal legge arrestordren til grunn, med mindre det foreligger avslagsgrunner som hindrer Norge å utlevere.

Arrestordreloven Ekspandér faktaboks Den nye arrestordreloven 1. november 2019 trådte en avtale om arrestordre mellom Norge og EU i kraft.

Avtalen er at medlemslandene skal arrestere og overføre mistenkte eller domfelte til det landet som har sendt ut en arrestordre, slik at de kan bli stilt for retten eller sone ferdig en dom der.

For at dette skal skje raskt, er det satt korte frister til å ta en avgjørelse og gjennomføre overlevering.

Det er påtalemyndigheten som skal bestemme om en arrestordre skal følges eller ikke.

Avtalen innebærer at landene anerkjenner hverandres rettssystem som sitt eget. Derfor skal verken påtalemyndigheten eller domstolen prøve de konkrete bevisene i saken.

En domstol skal kun vurdere om vilkårene for overlevering er oppfylt. Kilde: Regjeringen/NRK

Pavol Forisch sin forsvarer, advokatfullmektig Wahid Shah, mener arrestordren åpenbart er uriktig.

Advokatfullmektig Wahid Shah mener Pavol Forisch sine menneskerettigheter blir brutt. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Å utlevere Pavol er brudd på menneskerettighetene, sier Shah, som i retten la fram dokumenter på slovakisk om at to av siktelsene faktisk var henlagt.

Det var politiadvokat Fride Wirak i Sør-Vest politidistrikt som førte saken i retten på vegne av Norge.

– Vi mener at vilkårene for utlevering i utgangspunktet er oppfylt, sier Wirak.

Politifullmektig Fride Wirak i Sør-Vest politidistrikt vil utlevere Forisch tilbake til Slovakia. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Utlendingsnemnda har gjort en rekke undersøkelser rundt Forisch sin historie og Slovakias rettssystem.

– Vi deler ikke Forisch sitt syn om at anklagene er fabrikkerte, sier Wirak.

Avslørte politisk korrupsjon

Fra 2005 til 2008 jobbet Forisch i den hemmelige etterretningstjenesten, SIS. I 2005 og 2006 gjorde enheten hans lydbåndopptak som tilsynelatende viste politisk korrupsjon på høyt nivå, mellom politi, ledende politikere og oligarken Jaroslav Hascak. Han er i dag en av Slovakias rikeste menn.

Men etterforskningen ble ifølge Forisch stanset og forsøkt dysset ned.

De som jobbet med korrupsjonssaken i SIS fikk ifølge Forisch sparken i 2008 og 2009. Han selv var en av disse. Men dokumentene fra etterforskningen ble gjemt unna, og publisert på nettet i 2011 (ekstern lenke) av en anonym kilde.

Dette utløste det som i Slovakia omtales som Gorila-skandalen. Opplysningene førte til demonstrasjoner mot regjeringen over hele landet.

Etter å ha jobbet i utlandet for den militære etterretningstjenesten, kom Forisch tilbake til Slovakia i 2014. Da begynte han for alvor å engasjere seg mot korrupsjonen i hjemlandet sammen med både tidligere kolleger i SIS, politiet, media og statsadvokaten.

En av dem han samarbeidet tett med, var journalisten Jan Kuciak.

Jan Kuciak var en ung journalist som skrev en rekke artikler for nyhetssiden Aktuality.sk om alvorlige skatteunndragelser blant slovakiske forretningsmenn som hadde nære forbindelser til slovakiske topp-politikere.

Gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste, Martina Kusnirova, ble drept i februar 2018. Foto: Bundas Engler / AP

21. februar 2018 ble Kuciak og hans samboer funnet skutt og drept i leiligheten deres. Han med to skudd i brystet, og hun med ett skudd i hodet. Dette førte til opptøyer i Slovakia og en måned senere gikk regjeringen av.

Forisch forteller at han to uker etter drapet, ga politiet bevis for at Marian Kocner, en av forretningsmennene Kuciak skrev om, stod bak drapet. Et drøyt halvår senere ble Kocner, to leiemordere og en fjerde person arrestert for drapet.

Pavol Forisch forteller at han ga politiet bevis for at Marian Kocner stod bak drapet på journalisten Jan Kuciak. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I kjølvannet av dette ble også 18 personer i nettverket til Kocner arrestert og siktet for korrupsjon, deriblant dommere, statsadvokater og politikere.

Kocner ble senere frikjent for drapet, selv om en av leiemorderne utpekte ham som oppdragsgiver. Dommen ble i 2021 opphevet, og saken skal ifølge slovakiske medier opp i retten på ny i 2022.

I retten la Wahid Shah fram trusler Forisch skal ha mottatt via meldingstjenesten WhatsApp fra Kocner to timer etter at han navnga ham i avhør med NAKAs visedirektør Jan Curilla.

NAKA er en spesialenhet som skal etterforske større saker innenfor for eksempel organisert kriminalitet, korrupsjon og skattelovbrudd.

Truslene fra Kocner var en av årsakene til at Forisch senere i 2018 anmeldte visedirektøren og tre andre offiserer i NAKA for korrupsjon.

Flukten fra Slovakia

I 2018 dannet Forisch også den ideelle organisasjonen «Prinasame nadej», som direkte oversatt betyr «Vi bringer håp».

Anmeldelsen av Curilla og de andre tre offiserene ble tatt på alvor, og ble etterforsket av en annen spesialenhet. Dokumenter viser at alle fire i 2020 ble siktet for korrupsjon.

Men på NAKA sine nettsider kan man i en artikkel fra 12. januar 2021 lese at visedirektøren fortsatt har tillit hos den øverste ledelsen og får fortsette i jobben sin (ekstern lenke).

Anmeldelsene mot Curilla og de andre etterforskerne i NAKA var starten på marerittet, ifølge Forisch.

15. oktober 2019 ble han og to andre personer i nettverket (ekstern lenke) hans arrestert i en væpnet aksjon gjennomført av NAKA. Etter to dager i fengsel slapp han ut fordi Riksadvokaten mente aksjonen var ulovlig. Saken ble da henlagt.

Pavol Forisch fikk avslag på søknaden om politisk asyl i februar.

En måned senere opplevde Forisch situasjonen som så utrygg at han flyktet til Norge fra hjemlandet. 16. november 2019 ankom han Gardermoen, hvor han umiddelbart søkte om politisk asyl.

Søknaden ble avslått i februar 2022, og behandles nå i det norske rettssystemet.

Lenge i varetekt

Norge mottok arrestordren på Pavol Forisch i august i fjor. Forisch ble da arrestert på asylmottaket på Stord og satt i varetekt.

Mens Pavol Forisch satt på asylmottaket på Stord, kom den internasjonale arrestordren 4. august 2021. Forisch ble pågrepet og satt i varetekt i Haugesund fengsel. Der sitter han fortsatt.

Shah reagerer sterkt på at hans klient snart har sittet ett år i varetekt.

– En ting er at anklagene mot ham er oppkonstruerte. Men sakene mot ham er småting sammenliknet med tiden han har sittet i varetekt.

Ifølge politifullmektig Fride Wirak er det en enkel forklaring på den lange tiden i varetekt.

– Vanligvis er dette kjapp prosess, men det spesielle i denne saken er at etterlyste hadde søkt om politisk asyl før arrestordren kom, sier politifullmektigen.

Søknaden om politisk asyl må ha en endelig avgjørelse før Forisch kan sendes ut.

Shah er samtidig forundret over at NAKA, som skal etterforske store saker, er opptatt av en sak som gjelder oppbevaring av mindre enn et gram kokain, trusler og ran av 100 euro.

To dager før rettssaken møter NRK Pavol Forisch og advokatfullmektig Wahid Shah i Haugesund fengsel. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det forsterker mistanken om at dette er fabrikkerte siktelser, og at det er korrupsjonsanklagene som Forisch har kommet med mot Curilla, som er den egentlige årsaken til arrestordren, mener Shah.

Dokumenter NRK har fått tilgang til, viser at Curilla er den som står bak etterforskningen som har utløst den internasjonale arrestordren mot ham. Disse dokumentene ble også lagt fram i retten.

I februar 2022 ble det tatt ut en ny tiltale mot Curilla av riksadvokaten i Slovakia. Curilla ble tiltalt for maktmisbruk mot spesialenheten som har etterforsket og tiltalt ham for korrupsjon.

Generaladvokaten i Slovakia har tatt ut tiltale mot Jan Curilla for maktmisbruk mot spesialenheten som har etterforsket ham for korrupsjon

Rettssystemet i Slovakia

Et av temaene i rettssaken har vært om rettssystemet i Slovakia er til å stole på. De siste årene har det vært eksempel på at både dommere og andre innenfor politi og rettsvesen i landet, har latt seg bestikke.

Slovakia er på 56 plass på Transparency International sin liste over korrupte land i verden og blant de lavest rangerte i EU. Norge er nummer fire på listen, det vil si det fjerde minst korrupte landet i verden.

Tidligere innenriksminister Robert Kalinak mener rettssikkerheten i hjemlandet er truet.

– Vi opplever korrupsjonen på alle nivåer, sa Kalinak da han vitnet i retten.

Tidligere innenriksminister Robert Kalinak (til høyre) var et av vitnene da saken var oppe i Haugesund tingrett. Bildet er tatt i 2018 sammen med tidligere statsminister Robert Fico (i midten). På bildet peker Fico på en million euro som er dusøren regjeringen utlovet til den som oppklarte drapet på journalist Jan Kuciak. I retten ble det lagt fram bevis på at Statsministerens kontor undersøker om Forisch har rett til denne dusøren. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Kalinak ble selv arrestert av NAKA den 20. april i år, sammen med tidligere statsminister Robert Fico. De er siktet for å ha stiftet og støttet en kriminell organisasjon. Kalinak og Fico er henholdsvis nestleder og leder av det politiske partiet Smer, som er det største opposisjonspartiet i Slovakia.

Torsdag 23. juni holdt Fico og Kalinak en pressekonferansen fra Smers lokaler som ble streamet i slovakiske medier. Der gikk Fico kraftig ut mot NAKA og visedirektøren Jan Curilla.

– NAKA manipulerer straffesaker. Anklagene mot oss er politisk begrunnet, sa Fico.

NRK har i flere e-poster stilt en rekke spørsmål til NAKA om Pavol Forisch sin sak og hans frykt for å bli drept i slovakisk fengsel. NAKA har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

Dommene

Fredag 24. juni fikk Forisch dommen i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det er rett å utlevere Forisch til Slovakia. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I dommen skriver tingretten at vilkårene for utlevering til Slovakia er til stede. Dommerfullmektig Saqib-Razo Razaq skriver blant annet at han mener visedirektøren i NAKA «ikke synes å ha noen reell mulighet til å påvirke saken».

Retten mener også at det ikke er tilstrekkelig bevist at siktelsen, som arrestordren er bygget på, er fabrikkert og mangelfull. Samtidig har retten ikke lagt vekt på bevisene som er på slovakisk, ettersom dokumentene ikke er oversatt.

Advokatfullmektig Wahid Shah mener disse dokumentene blant annet inneholder nye bevis som viser at det er visedirektør Jan Curilla i NAKA som står bak arrestordren mot Forisch.

– Dette er altså bevis som tingretten ser bort ifra fordi de ikke er oversatt, sier Shah.

Shah mener tingretten har gjort en rekke feil i dommen, men reagerer aller mest på at dokumentene ikke er oversatt fra slovakisk til norsk. Derfor ble anken levert inn samme dag som dommen kom.

– Dokumentene på slovakisk er svært viktige bevis i saken. Det faller derfor på sin egen urimelighet når dommeren skriver at saken er godt nok opplyst, sier Shah.

I ankebehandlingen i Gulating lagmannsrett fikk Shah og Forisch medhold. I en enstemmig dom onsdag 6. juli skriver de tre lagdommerne at tingretten burde ha oversatt dokumentene fra slovakisk til norsk. I tillegg ble Forisch fratatt muligheten til å imøtegå begjæringen om overlevering, og det er en saksbehandlingsfeil, mener lagmannsretten:

«Sentrale elementer i retten til rettferdig rettergang og grunnleggende prinsipper om kontradiksjon synes dermed å være tilsidesatt av tingretten» (Utdrag fra dommen).

Men politifullmektig Fride Wirak anket fredag 8. juli avgjørelsen til Høyesterett.

Onsdag 14. juli kom kjennelsen i Høyesterett. Anken er enstemmig avvist. Det betyr at kjennelsen i tingretten er opphevet, og saken skal behandles på ny.

Pavol Forisch sin forsvarer, advokatfullmektig Wahid Shah er fornøyd.

– Med en oversettelse av dokumentene, kan tingretten se på saken fra Pavols perspektiv og de bevisene vi har fått fra Slovakia. Dette er viktig for bevaringen av menneskerettighetene hans, sier Shah.

– Påtalemyndigheten har mottatt kjennelsen fra Høyesterett, og tar avgjørelsen til etterretning, sier politifullmektig Fride Wirak.