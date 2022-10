Fryktar mindre pengar frå Lyse

Kommunedirektøren i Stavanger skriv at det ordinære utbyttet frå Lyse til eigarkommunane kan gå ned til neste år. Det venta utbyttet er på totalt 700 millionar kroner i 2023, som blir fordelt til kommunane etter kor stor eigardel dei har i selskapet. Kommunedirektøren skriv ikkje kor stor nedgangen kan bli, men at regjeringa sitt nye skatteregime, kan føre til lågare inntekter for kommunen og gå ut over tilbodet til innbyggjarane.