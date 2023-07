Fryktar ikkje nordnorske tilstandar

Mattilsynet i Rogaland fryktar ikkje at konsekvensane av fugleinfluensa på villfuglar skal bli like ille som i Nord-Noreg. Der døyr fuglane i hopetal. Heller ikkje her i fylket kjem villfuglane til å gå heilt klar, men sidan det har vore ein viss smitte blant fuglane i fleire år i området, er me ikkje veldig bekymra, seier veterinær i Mattilsynet, Ann Therese Kommedal.