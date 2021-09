Frps kandidat misfornøyd med Mímir

May Helen Hetland Ervik, 3.-kandidat på Frp Rogalands stortingsliste, reagerte med vantro da hun forstod at hun ikke får plass på Rogalandsbenken, men at Rødts rogalandskandidat Mímir Kristjánsson trolig får en plass. – Mímir? Det er ganske gale, sier Hetland Ervik til NRK.