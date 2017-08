Frp vil satse mer på flinkeste elevene

Atle Simonsen (Frp) var en ener i matematikk på barneskolen, men fikk ikke de utfordringene han trengte. Nå vil han kjempe for de skoleflinke hvis han kommer inn på Stortinget etter valget.

Atle Simonsen (Frp). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Som sine partifeller er han opptatt av verdig eldreomsorg, skattekutt og veibygging, men øverst på prioriteringslista til Atle Simonsen står «Få janteloven ut av skolen – det er greit å være god».

– De flinke kjeder seg

– Norsk skole tar ikke godt nok vare på de aller flinkeste elevene, og mange av disse kjeder seg, sier Simonsen.

– Jeg vil at alle skal bli best mulig. Vi må gi de sterke elevene et ekstra gir. I dag blir de sterke elevene bedt om å ta en pause i stedet for å gå til et høyere nivå. Vi må passe på at de ikke dropper ut fordi de er for flinke, advarer Frp-kandidaten.

Solfrid Lerbrekk (SV). Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

SV: – Flere lærere er løsningen

– Jeg tror det er greit å være god på skolen i Norge, sier Solfrid Lerbrekk, øverst på SVs stortingsliste i Rogaland.

Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Simonsen, og mener SVs lærerløft er løsningen både for de skolesterke og de elevene som trenger ekstra oppfølging.

– Da får alle nok tid med læreren sin. All skoleforskning viser at alle elever lærer best i et mangfoldig miljø, hevder Lerbrekk.

Elevene: – De sterke kan løfte de svake

Stavanger-elevene Johan Olav Flølo, Njård Fornes og Filip Holmen går på St. Olav videregående skole. De mener at de der har lagt godt til rette for elever som ønsker å satse.

– Det er høyt nivå, og de fleste elevene har ambisjoner, sier Fornes.

Johan Olav Flølo, Njård Fornes og Filip Holmen går på St. Olav videregående i Stavanger. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Å for eksempel samle de beste elevene i én klasse, har de ikke særlig tro på. De svakeste hadde fått dårligere selvtillit, frykter de.

– De gode kan være med på å løfte de andre, legger han til.

– Hvis flere kan hjelpe hverandre med ulike emner, blir det ikke slik at alle bare er gode i én ting, mener Flølo.

Satsing på skoletalenter

Frp mener alle norske kommuner må ha en plan og et mål om at flere elever skal ta eksamener på et høyere nivå.

I Stavanger har Simonsen vært med på å vedta at elever på ungdomsskolen kan ta eksamener på videregående, og videregåendeelever får ta fag på Universitet i Stavanger. Det er også etablert egne forsker- og gründerlinjer på St. Olav og Hetland videregående skoler.

– Dette må vi få til innenfor den offentlige skolen, sier han.

SV er ikke enig.

– Noe av det fineste ved det norske samfunnet er at direktøren og renholderen har gått på den samme skolen. Eliteklasser vil ødelegge dette, Lerbrekk.