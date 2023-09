Frp vil ikkje ha varaordføraren i Stavanger

Trass at Fremstegspartiet er det nest største borgarlege partiet i Stavanger, vil dei ikkje ha varaordførarposten.

Det vervet har dei sagt frå seg i bytte mot andre politiske sigrar, skriv Stavanger Aftenblad.

– Me er ute etter politisk makt, og dei politiske sakene som er viktige for oss. Me har ikkje gitt frå oss varaordførarvervet gratis. Me er svært godt nøgde med kva me har fått i forhandlingane, seier Frp sin toppkandidat, Leif Arne Moi Nilsen.

Ordførar blir Sissel Knutsen Hegdal (H). Varaordførarvervet skal nå stå mellom Henrik Halleland (KrF) og Mette Vabø (V).