Frp-topp politianmeldt

– Det jeg kan bekrefte, er at politiet har mottatt en anmeldelse som retter seg mot selskapet Stavanger Kamelutleie AS, sier Sturle Smith, seksjonslederen for seksjon for økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt.

Det var Aftenbladet som først meldte om denne saken om Frp-toppen. Wedler er styreleder, største eier og daglig leder i selskapet.

– Retter denne anmeldelsen mot Wedler personlig eller kun selskapet?

– Disse anmeldelsene retter seg alltid mot ledelsen. Styreformann og/eller daglig leder, sier Smith til NRK.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljene i saken, eller hva anmeldelsen gjelder, men bekrefter at anmeldelsen gjelder økonomisk kriminalitet.

– Det ligger i sakens natur, sier Smith.

Politiet bekrefter ellers at de ikke har startet etterforskning av saken enda.

Tok permisjon fra alle verv

– Jeg har kommet til at jeg ikke vil klare å gjøre dette sammen med valgkamp og tillitsverv i Frp. Derfor har jeg søkt permisjon fra mine verv i partiet ut valgperioden, skrev Wedler i en uttalelse som ble sendt til NRK fredag kveld i forrige uke.

Han har i det siste året vært i hardt vær. I desember meldte selskapet hans, Stavanger Kamelutleie AS, oppbud. Det førte til at Bar- og tapasstedet Cubacompagniet og restauranten California Republic i Stavanger sentrum måtte stenge dørene. Aftenbladet meldte uka etter at 9 av 12 ansatte hadde lønnskrav på mellom 600.000 og 700.000 kroner til boet etter konkursen på grunn av manglende lønn. I boinnberetningen senere mente bobestyreren at selskapet burde meldt oppbud tidligere.

Aftenbladet melder også at Wedler ikke avsatt penger på konto for skattetrekk. Det manglende beløpet skal være 275.000 ifølge boinnberetninger, skriver avisa.

Wedler har ikke besvart henvendelser fra NRK eller Aftenbladet i forbindelse med saken om politianmeldelsen. Han skrev i uttalelsen før helga at han ikke ville kommentere saken ytterligere. I uttalelsen ble det imidlertid ikke nevnt at saken var politianmeldt.

Trøblete sokkelleilighet.

Det er ikke kun saken med konkursen som har opptatt Wedler de siste månedene. Det har også kommet frem at Frp-toppen hadde bygget om sin bolig på Våland i Stavanger uten å søke. Der skal han ha leid ut en sokkelleilighet med rom som ikke var godkjent for varig opphold, skrev Aftenbladet. Wedler uttalte den gangen at det aldri var meningen å gjøre om kjelleren til en egen boenhet og det skulle ikke være en permanent utleieleilighet.

Wedler mener sakene har vært en såpass stor belastning at det ikke lar seg kombinere med valgkamp.

– Sakene har vært krevende og belastende, og drar ut i tid. Jeg er opptatt av å rydde opp i dette, men det tar lengre tid enn forutsatt, sa han i uttalelsen fra fredag.

Han la til:

– Jeg kommer ikke til å drive valgkamp for Frp, og kommer heller ikke til å påta meg nye partiverv etter valget.

Leder for Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, støttet valget til Wedler.

– Dette er en vurdering Wedler har gjort som jeg som leder støtter. Stavanger Frp fokuserer nå på valgkampen, sa han da det ble kjent at Wedler trakk seg fra valgkampen.

Han ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere.

– Saken er av privat art og det er derfor unaturlig med kommentarer fra FrP om det, sier han til NRK.