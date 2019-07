Frp-topp politianmeldt

Sør-Vest politidistrikt bekrefter at de har mottatt en anmeldelse av selskapet der Christian Wedler var daglig leder og styreleder. Det melder Aftenbladet. – Slike anmeldelser blir alltid rettet mot ledelsen. Styreleder og/eller daglig leder, sier Sturle Smith som seksjonsleder for seksjon for økonomisk kriminalitet. Fredag ble det kjent at Frp-toppen tar permisjon fra alle verv.