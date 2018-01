Frp som eit reint protestparti

Dei 15 som melder seg ut av Karmøy Frp, opplever at partiet ikkje lengre søkjer samarbeid i kommunestyret for å få gjennomslag for gode politiske løysingar, seier Helge Thorheim. Partiet står fram nå som eit reint protestparti, ifølgeThorheim.