Frp sa nei til kjernekraftverk i Noreg

Landsmøtet til Frp på Gardermoen sa laurdag føremiddag nei til å satse på kjernekraft i Noreg. Det var Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleiar i Stavanger, som sto bak forslaget om å betre tilgangen på energi i landet, gjennom å byggje atomkraftverk. Han meinte også at Mortavika på Rennesøy, kan vera ein aktuell plass å byggje kjernekraftverk, når Rogfast-tunnelen gjer at ferjetrafikken over Boknafjorden blir lagt ned.