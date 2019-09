Frp raser mot «tull» om pelsdyr

Kompensasjonen til pelsdyrbønder som må legge ned, er for dårlig, mener Fremskrittspartiet. Tirsdag er det høringsfrist for forslaget til forskrift. – Nå er jeg lei av dette tullet her. Nå må vi få på plass dette, koste hva det koste vil. Så kan vi i hvert fall si med rak rygg at vi ikke har kjørt noen på ræva, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) til NTB.