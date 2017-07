Frp mener Helgesen vraker båtpant-avtale

– Dette var absolutt ikke intensjonen i budsjettforliket. Jeg forventer at statsråden går tilbake til kontoret og utformer en panteordning i tråd med hva Stortinget faktisk vedtok, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Roy Steffensen til NTB.

Han mener intensjonen i budsjettavtalen fra i fjor høst var å innføre en ordning med vrakpant for småbåter, men regjeringen har andre planer.

Ikke vrakpantordning

De fire partiene på borgerlig side satte av 300 millioner kroner i 2017-budsjettet til en ny tilskuddsordning for kassering av fritidsbåter, varebiler og bobiler.

Men nå slår klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fast at det ikke blir en ordning med vrakpant som for biler.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det finnes ikke noe mottakssystem for fritidsbåter, i motsetning til for biler. Skal man ha håp om å etablere et slikt marked, må tilskuddet rettes mot virksomheten, sier Helgesen til NTB.

I stedet for å gå til vrakpant, skal pengene altså utbetales til dem som avfallshåndterer båtene. Men dette er ikke hva Stortinget ba om, mener Steffensen.

Vil ha penger i hånda

– Stortinget ba om en vrakpantordning hvor folk får en gulrot i form av penger i hendene for å levere båter, og det skal på plass. Helgesen må gjerne ringe om han trenger hjelp til å lage ordningen, sier Frp-representanten.

Men en slik ordning vil ikke være hensiktsmessig, ifølge Helgesen.

– En ren kontantstøtteordning kunne også føre til import av fritidsbåter til Norge fra andre land, for vi har jo ikke noen obligatorisk registreringsordning for norske småbåter, sier statsråden. Han avviser anklagene om løftebrudd fra regjeringspartner Frp.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Budsjettavtalen benyttet ikke ordet vrakpant, men omtaler ordningen som tilskudd til vraking. Det er lenge siden jeg gjorde samarbeidspartiene kjent med at en kontantordning ikke er egnet til å skape et fungerende marked for retur av småbåter, sier han.

Forsinket

Ordningen skulle opprinnelig være på plass innen sommeren, men er forsinket. Det sparer regjeringen 30 millioner kroner på, ifølge revidert nasjonalbudsjett.

Klima- og miljødepartementet arbeider fremdeles med å utvikle ordningen, og målet er at den tas i bruk i løpet av båtsesongen 2017, får NTB opplyst.

Det er i dag frivillig å registrere båten sin, og Fremskrittspartiet ønsker ikke å innføre et obligatorisk småbåtregister som vrakpanten kan knyttes til. Steffensen frykter nemlig at et obligatorisk register kan bli brukt til å innføre en årsavgift på båter.

– Vi ønsker en ordning hvor man eksempelvis må kunne vise til at man er med i det frivillige båtregisteret, har kjøpekontrakt eller kan vise til forsikring på båten for å kunne kvalifisere til vrakpant, sier han.

Det er i dag omkring 800.000 fritidsbåter i Norge.