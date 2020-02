Frontkollisjon i Vindafjord

To biler frontkolliderte ved Knapphus på E134 i Vindafjord. Politiet fikk meldingen 11.50. Brannmannskaper er på stedet og melder at det ikke ser ut til at det er noen personskader. Det er veldig glatt og problemer med trafikken. Bilberging er på stedet.