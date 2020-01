Front mot front i Stavanger

Nødetatene har rykket ut etter melding om et trafikkuhell i krysset til Ullandhaugveien og Tellusveien, kl. 18.41. To biler er involvert i et front mot front uhell. Skadeomfanget er ukjent. Trafikken står stille rundt ulykkesstedet, melder politiet.