Front mot front i Ølensvåg - manuell dirigering på stedet

Ifølge vitneobservasjoner på stedet tyder det på at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og truffet en annen bil i fronten på E134 i Ølensvåg. Føreren av bilen som kom over i motsatt kjørefelt er en mann i 70-årene, ifølge politiet. Han og passasjeren er fraktet til Haugesund sykehus med ambulanse. Ifølge Vegtrafikksentralen er det nå manuell dirigering på stedet.

Bilberging er på vei. Politiet foretar avhør av de involverte.