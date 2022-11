Frode Rønli, Froddien, bisatt i dag

– Vi elsker deg farfar, sa de tre barnebarna da Frode Rønli, Froddien, ble bisatt i Sandnes kirke i dag.

Rønli er aller mest kjent som den energiske vokalisten Froddien i Stavangerensemblet. Stavangerensemblet var ledende i en bølge av siddisband som gjorde stor suksess på 80-tallet.

Rønli er flere ganger blitt omtalt som en av Norges beste vokalister, og vant leserkåringen Beste norske sanger i magasinet Puls i 1980 og 1981.

– Han var en person på scenen og en annen person privat, sa familien i minnetalen som presten Lina Håland holdt.

Han elsket å synge både på scenen og privat og han hadde en særegen måte å tolke tekstene på.

Han hadde mange prosjekter på gang. Rønli døde med skoene på ble det sagt under bisettelsen. Et av de siste prosjektene var et elvis-band som skulle spille elvis-sanger.

De opptrådte under bisettelsen med «Can`t help falling in love» og «Foggel i dag» med Espen Hana som vokalist for anledningen.

Frode Rønli døde 6. november 70 år gammel.