Frode Myrhol trekk seg som partileiar

Frode Myrhol som grunnla Folkets parti FNB (tidlegare Folkeaksjonen nei til meir bompengar) trekk seg som partileiar. Det melder Aftenbladet. Myrhol seier han går av under landsmøtet til partiet som går av stabelen til helga.

Til avisa seier Myrhol at han ynskjer å bruke meir tid på politikk og mindre på administrasjon. Om han vil vere toppkandidat ved lokalvalet neste haust eller til Fylkestinget vil han ikkje sei no.

Myrhol har leia partiet sidan det vart stifta i 2014. Sidan 2020 har Folkets Parti FNB hatt to leiarar, Myrhol og Cecilie Lyngsby. Til avisa seier Myrhol at Lyngsby vil halde fram som leiar og få to nestleiarar.