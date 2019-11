Frivillighetspris til Folke Ravndal

Folke Ravndal får Klepp kommune sin frivilligpris for 2019. Det er styret for Klepp frivilligsentral som tildeler frivilligprisen. Ravndal har i alle år vært en ildsjel i det frivillige arbeidet i Klepp. «Han serverer middag og tar gjerne oppvasken etterpå. I tillegg fungerer Folke Ravndal som historieforteller og DJ for pensjonistane på Fredheim», skrev Jærbladet.