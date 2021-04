– Ei med skjult nummer ringde meg og sa eg var ein dyremishandlar. Og at eg skulle halde meg langt unna Lucas organisasjonen, fordi eg berre drog ned ryktet.

Monica Hovden har dedikert livet og fritida si til kattar. Kattar som treng hjelp.

Ho er ein av fleire frivillige i Lucas organisasjonen på Klepp på Jæren. Mykje av jobben går til å vere fellevakt. Då gjeld det å sitje å vente til ein heimlaus katt går inn i eit bur med mat.

– Eg har nok ein full stilling, sånn eigentleg. Du kan fort sitje opp mot 17 timar på fellevakt, fordi du ikkje veit når katten går i fella. Også er det for- og etterarbeid.

Ein gjevande jobb, synest ho. Men utan tvil også ein tung ein.

Krasse kommentarar på Facebook, og no også på telefon, har blitt ein vanskeleg del av det å jobbe som frivillig.

Fortvilande

Det finst mange kattar der ute som manglar ein heim og eit godt liv. Kapasiteten hos dyreorganisasjonane blir fort sprengt.

Ein typisk kommentar Lucas organisasjonen kan få. Foto: skjermdump

Det er det som ofte er grunnen til at folk kjeftar på Hovden og andre frivillige med same jobb. NRK har vore i kontakt med fleire dyreorganisasjonar, som også fortel om sinte folk i kommentarfelta.

Dagleg leiar i Dyrebeskyttelsen Noreg, Åshild Roaldset, trur mange gløymer at det er frivillig arbeid dyreorganisasjonane driv med.

– Ein del trur nok det er statlege instansar. Og nokon trur dei frivillige har større ansvar, men det har dei ikkje. Alle har hjelpe- og meldeplikt.

At enkelte kattar er nøydd til å vere innandørs for deira eiget beste, er det heller ikkje alle som forstår. Foto: skjermdump

Dei som slengjer ut krasse kommentarar er ofte dei som er rota til problemet sjølv, meiner Roaldset.

Det same tenkjer Hovden. Ho synest kvinna som ringde ho var utruleg frekk.

– Ho kan jo heller gjere noko sjølv, i staden for å kjefte på oss. Hjelpeplikta er mykje, men ikkje å sitje på Facebook og kritisere dei som prøver å gjere ein jobb.

– Føler du at det er stort press på dykk som er frivillige?

– Ja, det er det. Og derfor er det kjedeleg å få slike kommentarar i tillegg.

Bør ha større fokus på frivillige

Det er mykje snakk om dyrevelferd og dyr sin rett. Som er nettopp det dei frivillige i dyreorganisasjonane jobbar med.

– Noah er godt kjend med at det nokon tillét seg ein svært grov tone overfor frivillige som gjer ein innsats for dyr. Det er uakseptabelt, seier Siri Martinsen. Foto: Robert Hansen / NRK

Men ein høyrer sjeldan om dei frivillige sin rett. Dagleg leiar i Noah, Siri Martinsen, håper på ei endring.

– Noah ønskjer velkomen eit større fokus på korleis folk oppfører seg overfor frivillige som jobbar med både omplassering og andre dyrevernsaker.

Ho meiner at viss ein vil få ut frustrasjon over dyr sine rettigheiter, så er det viktig å ikkje la det gå utover dei som faktisk jobbar for det.

– Då må ein heller rette det mot politikarar og myndigheitene som er ansvarleg for at utviklinga går sakte.

Monica Hovden jobbar frivillig fordi det trengst. Men det gjer henne mykje tilbake. Her med katten Turte, som er ein av over 30 kattar på senteret. Foto: Marie Håland / NRK

I Lucas organisasjonen er dei flinke til å prate saman, seier Hovden.

– Hos oss er det fantastiske folk. Er me sinte og leie oss kan me blåse ut. Me snakkar om ting, og det er ein stor grunn til at eg held ut.

– Har du ei oppfordring til folk der ute?

– Bidra! Om du ikkje kan vere fosterheim eller vere med å fange kattar, så send ein tjuekroning eller noko dyremat, seier Hovden og legg til:

– Eller berre sei «godt jobba».