Frir til ny arbeidsgiver med sangsøknad

– Jeg har fått utelukkende positive tilbakemeldinger. De som mener noe annet, har ikke våget å si det til meg, sier Kate Elin Østebøvik Haugen.

På fredag la hun ut en svært utradisjonell jobbsøknad. Hun laget en sang og spilte inn en musikkvideo. Haugesunds Avis omtalte den utradisjonjelle søknaden først.

Stuntet, som ble lagt ut for fire dager siden, har fått mye oppmerksomhet: 27.000 visninger på Facebook og 6.000 visninger på LinkedIn.

Hun sier poenget var å skape noe som var effektivt og virkningsfullt.

– Og det vil jeg si at jeg har fått til.

Synger om å være en potet

I sangen betegner hun seg selv som en potet som kan mye.

– Jeg er allsidig, og har ikke vært låst i én bransje gjennom karrieren. Jeg kan skli inn både her og der.

Haugen hadde fast jobb, men tok en sjanse da hun sa opp jobben sin. Hun fikk seg et vikariat som daglig leder i Røde Kors i Haugesund, men 1. april gikk vikariatet ut.

– Det er selvsagt skummelt å gå ut på denne måten og utlevere seg for alle. Jeg står laglig til for hugg, men jeg har lenge visst at jeg måtte ut på jobbsøkermarkedet, sier hun.

Vil ikke ha syngejobber

Haugen er utdannet omsorgsarbeider, og har senere jobbet med salg, som kokk, og altså vært daglig leder i en stor frivillig organisasjon. Men så langt har ingen arbeidsgivere tatt kontakt med henne.

– Men nå vet jo folk at jeg er på jakt etter jobb, en kjekk jobb. Jeg er klar for nye eventyr, sier Haugen.

– Hva med syngejobber?

– Nei, helst ikke! Jeg vil ikke ha noen sangkarriere.