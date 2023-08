Frikjent etter knivstikking

I mars 2021 pågrep politiet tre personer under 18 år etter at tre personer ble knivstukket i Stavanger.

Etter en konfrontasjon i sentrum tidligere på kvelden 21. mars 2021, befant de tre fornærmede på samme buss som de tre tiltalte. Etter å ha gått av bussen på Madla, oppstod det en slosskamp mellom de tre fornærmede og to av de tiltalte.

I tingretten ble de to dømt til ungdomsstraff på ett år og seks måneder. Dommen er rettskraftig for én av de tiltalte. Den andre anket saken til lagmannsretten.

Hendelsesforløpet er kaotisk og uoversiktelig, men det er ubestridt at alle de tre fornærmede i løpet av kort tid ble knivstukket.

I lagmannsretten forklarte gutten som anket saken at han ble dyttet i bakken av én av de fornærmede umiddelbart etter at de gikk av bussen. Etter å ha kommet seg opp, løp han fra stedet. Det ble ikke funnet blod på guttens klær eller sko.

Gutten hadde ikke med seg kniv eller brukte heller ikke kniv mot noen av de fornærmede. Han forklarte at han var livredd og følte seg tvunget til å bli med. Han har forklart at han heller ikke visste at kameraten bar en kniv.

Lagmannsretten frikjente gutten for å ha medvirket til å knivstikke de tre fornærmede.