Frigir navnet på knivdrept

Hodne var opprinnelig fra Stavanger, men hadde bostedsadresse i Haugesund. Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Navnet er frigitt i samråd med pårørende.

Mannen som er siktet for drapet ble i dag varefengslet i fire uker etter et fengslingsmøte i Haugaland tingrett. 37-åringen er fengslet med brev- og besøksforbud, og to av ukene er i full isolasjon. Det er i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

– Bakgrunnen for begjæringen er bevisforspillelsesfare. Siktede har tatt betenkningstid, sier påtaleansvarlig Øyvind Bore.

Den siktede 37-åringen har tatt seg betenkningstid for å avgjøre om han vil anke fengslingskjennelsen.

Påtaleansvarlig Øyvind Bore. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ikke avgitt avhør

Politiet har ønsket å avhøre den siktede mannen, men det har foreløpig ikke latt seg gjøre.

– Det er frivillig om en ønsker å forklare seg for politiet. Siktede har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide, og derfor har vi tro på at vi skal få til et avhør. Politiet er interessert i å avhøre siktede så snart han er klar for det, opplyser Bore.

Politiet vil gjøre flere forsøk på avhør, men skriver i pressemeldingen at det ikke vil skje i dag.

Kripos har bistått politiet med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Hodne ble knivstukket i Haraldsgata i Haugesund med mange vitner til stedet. Flere av vitnene fortalte NRK onsdag om hvordan de opplevde hendelsen.

– Det var som i en film. Jeg vil helst glemme dette så fort som mulig, sa Alma Šarpnickienė som har en frisørsalong rett ved åstedet.

Alma Šarpnickienė så drapet som skjedde rett utenfor frisørsalongen hennes. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Frykt

– Det er forståelig at både de som har vært tett på hendelsen, som skjedde midt i sentrum, og andre innbyggere i Haugesund nå kan oppleve frykt, sier Bore.

Politiet opplyser at flere vitner ble ivaretatt på et vitnemottak som ble opprettet nær åstedet. Politiet har sikret seg video, vitnebeskrivelser og flere beviser etter hendelsen, men ønsker fortsatt tips. Bore mener folk ikke trenger å være bekymret for at slike hendelser skal gjenta seg.

– Det er viktig for politiet å presisere at denne hendelsen er enkeltstående. Vår viktigste oppgave er å skape trygghet for innbyggerne, og det vil vi fortsette med.