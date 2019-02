Frigir navnet i Haugesund-drapet

Det var Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) som ble drept i Haugesund tirsdag. Hun var på gravlunden for å legge ned blomster på en familiegrav da hun ble brutalt overfalt. Kvinnen pensjonerte seg for to måneder siden fra lærerjobb i Asker og Bærum.