Frifunnet for voldtekt

I tingretten ble han dømt til tre og et halvt års fengsel for voldtekt av en prostituert i Stavanger. Nå har Gulating lagmannsrett frifunnet mannen i 50-årene både for straff og oppreisningskrav. Retten mener mannen ikke har gjort noe som det ikke var betalt for, eller som partene ikke hadde avtalt i forkant.