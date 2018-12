Frifunnet etter 19 måneder i fengsel

– Jeg har ikke noe annet valg enn å starte livet mitt på nytt. Det betyr at jeg må skaffe meg jobb, familie og venner. Alt jeg har igjen i dag er én venn jeg kan besøke.

Vi møter en fortvilet mann i 40-årene i Stavanger sentrum.

Han burde vært overlykkelig fordi han like før jul ble løslatt etter å sittet i fengsel sammenhengende siden mai 2017.

Men gleden overskygges av at han aldri skulle vært straffet, ifølge en fersk dom fra Gulating lagmannsrett.

– Fengselsoppholdet har tatt hardt på meg psykisk. Jeg har dessuten fått problemer med øynene, sier mannen.

– Men selvsagt er jeg også fornøyd med endelig å bli trodd, legger han til.

Advokat Anne Kroken varsler flere hundre tusen kroner i erstatningskrav, på vegne av sin klient. Foto: Mathias Oppedal / NRK

For en uke siden ble mannen frikjent for to alvorlige tiltalepunkter: En angivelig voldtekt i høsten 2016, og en påstått seksuell handling et halvt år seinere mot en annen kvinne.

I Stavanger tingrett ble mannen funnet skyldig for begge forholdene, og dømt til fire års fengsel.

Nachspiel

Flertallet i lagmannsretten har nå vurdert bevisene annerledes.

Det politiet mener var en voldtekt, skjedde i oktober 2016. Mannen tok taxi hjem til leiligheten sin, i utkanten av Stavanger sentrum, etter en tur på byen.

Med seg i taxien hadde han en beruset kvinne som han hadde truffet ute.

I løpet av natten skjedde det et samleie som kvinnen husket lite av. Om morgenen ringte hun hjem til samboeren sin og sa at hun var blitt voldtatt.

Anmeldte under tvil

To dager seinere oppsøkte kvinnen fastlegen sin som henviste henne videre til voldtektsmottaket. Hun hadde først ikke tenkt å anmelde forholdet fordi hun ikke husket så mye, men endret oppfatning etter å ha snakket med sin bistandsadvokat.

Et flertall på fire lagmannsrettsdommerne, to av dem jurister, mener man ikke kan se bort fra tiltaltes forklaring om at samleiet var frivillig.

Mindretallet: – Kvinnen er troverdig

Mindretallet på tre meddommere mener derimot at kvinnen har gitt en troverdig forklaring på at samleiet skjedde uten hennes vilje, og viser blant annet til at hun har fått kraftige psykiske reaksjoner i ettertid.

De mener også at den tiltaltes troverdighet halter fordi han har endret politiforklaringer underveis.

Mindretallet legger også en viss vekt på at mannen tidligere er dømt til 10 års fengsel for voldtekt av en 11 år gammel jente. De mener dette viser at mannen er i stand til å opptre grenseoverskridende.

Advokat Anne Kroken, som forsvarer mannen, er sterkt kritisk til at det tok halvannet år å få ankesaken opp for lagmannsretten.

– Burde vært løslatt

– Saken skulle vært etterforsket grundigere av politiet i utgangspunktet. Det er alvorlig at han har sittet ett år og sju måneder i fengsel, og regelmessig bedt om løslatelse uten å bli hørt. Først da lagmannsretten gikk grundig inn i saken, så de at det ikke var grunnlag for dom, sier Kroken.

Hun vil nå, på vegne av klienten, fremme et erstatningskrav.

– Vi må regne på kravet, men det vil i hvert fall bli på 250.000 kroner, sier Kroken.

Bistandsadvokat: – Stor belastning

Advokat Kjetil Mjaaland, bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen i voldtektssaken, sier til NRK at dette har vært en lang og tung prosess for klienten, og at hun er skuffet over at dissensen mellom dommerne endte med frifinnelse.

– Dommen viser både hvor strenge beviskravene er, og hvor ulikt folk vurderer bevisene i en straffesak, sier Mjaaland.