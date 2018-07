Fremstilles for varetekt fredag

Mannen som er dømt for dødsvold mot sin eldre bror i Eigersund i 2016, framstilles etter planen for varetekt i Jæren tingrett på fredag, skriver NTB. Han har sittet fengslet på Filippinene siden 6. juni, etter at politiet mente han forsøkte å rømme.