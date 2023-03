Framtida på spel for Sesilåmi

Framtida til Skiløpet Sesilåmi, frå Setesdal til Sirdal står på spel. I år var det berre rett over 500 påmelde. Det skjer etter tre år med avlysingar og vértrøbbel. Nå skal me setje oss ned og vurdere seier dagleg leiar for turrennet, Ørjan Ravndal.

kva som skjer vidare med det tradisjonsrike løpet,