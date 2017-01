Framstilles for varetekt i morgen

Politiet vil i morgen i Dalane tingrett be om at en mann i 40 årene blir varetektsfengslet i fire uker. Politiet har endret siktelsen mot ham til kropsskade med døden til følge, etter at en annen mann i 40-årene døde søndag av skadene han fikk i en slåsskamp i Egersund natt til nyttårsaften.