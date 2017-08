– Helsedirektoratet står ikkje akkurat med opne armar og ønsker oss velkommen, seier Tuva Hansen Wik.

Ho utdanna seg som sjukepleiar på Griffith University i Australia, og jobba etter dette som akuttsjukepleiar i fem år.

Ole Kristian Braset er president i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), ein studentorganisasjon for utanlandsstudentar som er sterkt kritisk til måten staten behandlar helsearbeidarar som har studert i utlandet. Foto: Ragnhild Utne / ANSA

I fjor bestemde ho seg for å venda heim.

– Eg hadde alltid ein plan og eit ønske om å vera sjukepleiar i Noreg, og ta meg av folka i landet mitt, seier ho.

Ikkje aleine

Wik visste at ho måtte ta ekstrafag for å få sjukepleiarautorisasjon i Noreg, men det skulle likevel visa seg å bli vanskelegare og dyrare enn ho hadde førestilt seg.

– Eg er heldig som kunne bu hos foreldra mine, viss ikkje hadde eg aldri hatt råd til å bli sjukepleiar i Noreg, seier ho.

Prosessen tok henne seksten månadar, og om ein tek med tap av inntekt reknar ho med at det har kosta henne om lag 300.000 kroner.

Wik sin veg til autorisasjon Ekspandér faktaboks Sjølv om ho visste at ho måtte ha kurs i «Nasjonale fag» for å jobba i Noreg, kunne ho ikkje melda seg på dette faget før ho hadde søkt om sjukepleiarautorisasjon. Ein søknad som Helsedirektoratet brukte sju månadar på å behandla, og som ho visste ho ville få avslag på.

Ho måtte sjølv betala 1600 kroner for at saka skulle bli behandla.

I ventetida tok ho strøjobbar som surfeinstruktør, eksamensvakt, ekstravakt som helsearbeidar i Time kommune og som assistentsjukepleiar på Stavanger universitetssjukehus.

Då ho endeleg hadde fått avslaget ho måtte ha for å starta på ekstrautdanninga si fekk ho vita at ho verken fekk studentrettar eller finansiering frå Lånekassen for å ta «Nasjonale fag» ved Folkeuniversitetet i Stavanger. Eit fag som kostar om lag 11.000 kroner inkludert bøkene, og som tok fire og ein halv månad å gjennomføra.

Ho opplevde nivået på faget som dårleg, noko som gjorde at fleire i klassen gjekk saman og sende klage inn til skuleleiinga.

Trass fem års erfaring som sjukepleiar i Australia måtte ho også ha 18 veker ulønt praksis.

Når ho hadde fullført alle krava frå Helsedirektoratet måtte ho senda inn ny søknad, med nytt saksbehandlingsgebyr på 1600 kroner.

– Dette er heilt håplaust, og Wik er ikkje den einaste som opplever dette. Ordninga fører til at me mister dyktige helsearbeidarar, noko som er eit kjempeproblem, seier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

MINNER: Dei to siste åra i Australia jobba Tuva Hansen Wik på akuttmottaket ved Gold Coast University Hospital i Australia. Her fekk dei inn alt frå folk som hadde vore utsette for haiangrep til folk som hadde vore i bilulukker. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Forstår at det kan opplevast som dyrt og komplisert

– Me har forståing for at prosessen kan opplevast som dyr og komplisert, men det er på grunn av pasienttryggleiken me har ei slik ordning, seier fungerande avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Eva Bjerkmann.

Det er dei som har ansvaret for å kvalitetssikra helsefagarbeidarar som har studert i utlandet. Dei siste åra har det kome mykje kritikk for måten denne jobben har blitt utført på.

– Me meiner at autorisasjonsoppgåvene blir løyste godt i Helsedirektoratet slik det er i dag, seier Bjerkmann.

Helsedirektoratet meiner det er positivt å få inn helsefagarbeidarar med erfaring og utdanning frå utlandet, men Tuva Hansen Wik vil ikkje råda andre til å studera til sjukepleiar i land utanfor EU og EØS. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ho legg til at det er politisk vedteke at søkaren sjølv må betala for å få autorisasjon. Når det kjem til behandlingstida seier ho at den truleg vil gå noko ned sidan dei nå får inn færre søknadar etter regelendringar i januar 2017.

Braset i ANSA er ikkje samd i at autorisasjonsoppgåva blir løyst godt.

– Det er ein rotete proteksjonistisk saksgang. Konsekvensen er at terskelen blir større for å reisa ut å studera helsefag som me har underdekning på i Noreg, seier han.

Skriv brev til Helseministeren

Tuva Hansen Wik er glad for at ho til slutt fekk autorisasjonen sin. Likevel vil ho bruka tid på å kjempa for at systemet skal endrast. Nå er ho i gang med å skriva brev til helseminister Bent Høie.

– Håpet er at dei tek tak i problemet og gjer noko med det, seier ho.

Helsedepartementet vil førebels ikkje kommentera saka.