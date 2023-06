– Jeg ble jo litt rørt. Det var så uforventet. Heldigvis endte det så ryddig som det gjorde mellom begge parter, sier Bendik Hammer.

Russebusselskapet Din Buss AS, som krevde over én million kroner av eksruss Bendik Hammer (20), har frafalt kravet.

Det skriver Aftenbladet.

– Det var vel fordi de innså at de ikke ønsket å bruke siste dag i retten og se hvilket utfall det fikk, sier Hammers advokat Sjur Løbø Solhaug.

– Har du opplevd dette før, at et krav har blitt frafalt mitt i en rettssak?

– Det skjer nok fra tid til annen, men ikke veldig ofte, sier Løbø Solhaug.

Slik så russebussen Fjellstua 2022 ut etter brannen 2. april i fjor. Foto: Otto Leidland

– Helt uvirkelig

Rettssaken mellom Hammer og Din Buss startet i Eigersund tinghus mandag, men på rettssakens andre dag har altså russebusselskapet frafalt kravet.

Hammer sitt motkrav ble som en konsekvens av dette også frafalt.

– Jeg fikk vite dette litt tidligere i dag. Det var helt uvirkelig, og ikke slik jeg så for meg at det kom til å ende, sier Bendik Hammer.

Natt til 2. april 2022 hadde russefeiringa til Bendik Hammer og vennene hans akkurat startet. På vei hjem til Eigersund skjedde imidlertid det som kunne ha tatt livet av flere ungdommer.

Russebussen deres «Fjellstua 2022» tok fyr.

Alle ungdommene kom seg heldigvis ut av bussen helskinnet, men de kunne ikke gjøre annet enn å se på at den brant til grunne.

Bussen, som var eid av russegruppa selv, var totalskadd.

I bussen stod også et lys- og lydanlegg, som var leid av selskapet DinBuss AS.

Kravet ble nedjustert

Et anlegg russegruppa ikke hadde fått lov til å forsikre. Forsikringsselskaper vil nemlig ikke forsikre busser eller utstyr for russen.

Det var ikke mye igjen av russebussen til Bendik Hammer og russegruppa. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

DinBuss, som framleide dette lys- og lydanlegget for en nederlandsk aktør, krevde 1,5 millioner kroner i erstatning.

Hammer kom med et motkrav, hvor han krevde erstatning fra DinBuss AS. Han krevde seg også frifunnet for kravet fra DinBuss.

Senere ble kravet til Din Buss nedjustert til rett over én million kroner.

Det var ifølge selskapet etter at de fikk sitt krav fra den nederlandske aktøren.

Det var satt av tre dager til rettssaken som startet mandag. Men etter en pause mot slutten av dag to, ble det kjent at Din Buss hadde frafalt kravet mot Hammer.

Russegruppa til Bendik Hammer kan nå feire at kravet mot dem er frafalt. Foto: Privat

Skal feires

Det betyr at et tøft år, hvor et millionkrav har hengt over han, nå er over.

– Det var som jeg sa til de andre guttene på russebussen: Jeg er helt målløs. Jeg klarer ikke å få frem ordene. Det er en uvirkelig følelse.

Nå skal de feire.

– Nå er det shorts, øl og bobler. Dette skal vi feire, sier Hammer.

NRK har forsøkt å få tak i Din Buss AS, foreløpig uten å lykkes. De har ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenbladet.