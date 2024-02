Frå nå av køyrer du "gratis" til Sirdal

I går, torsdag den 15. februar, var siste dagen at bomstasjonen på Øvstabø på Hunnedalsvegen var i drift, skriv Gjesdalbuen. Bomstasjonen har stått i nær 20 år og har alt fått utvida innkrevingstida si ein gong. Fram til i går kosta det 54 kroner for ordinære køyretøy og 27 kroner for nullutsleppskøyretøy.

Om det er endeleg slutt på bominnkreving på Hunnedalsvegen er likevel usikkert. Gjesdal kommune har vedtatt at dei vil starte opp ein ny bomperiode. Det blei vedtatt med 20 mot 7 stemmer. Frp, MDG og to representantar frå Høgre stemte imot.