Frå ein til to kontraktar: prisen auka med 123 %

Utgiftene til vegvedlikehald i fylket auka med 123 prosent då den utlyste kontrakten blei delt mellom fylkesvegar og riksvegar, skriv Aftenbladet. Denne delinga skjedde då to nye femårskontraktar blei skrivne i 2022, og kostnadane auka frå 480 millionar til over ein milliard, skriv Rogaland Revisjon. Deling av vedlikehaldskontrakten førte blant anna til to administrasjonar hos vedlikehaldsbedriftene, i staden for ein.