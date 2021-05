– Det er ikke til å legge skjul på at laget har trent med kontakt i deler av treningen, sier styreleder i Eiger FK, Atle Skailand, og forklarer hvorfor:

– Det er rett og slett for at gløden, interessen og entusiasmen skal holdes oppe, og at vi skal unngå et stort frafall av spillere.

Rundt 50.000 aktører i breddefotballen har ikke fått lov til å trene som normalt i 15 måneder. Forrige fredag ble det nok en gang presentert dårlige nyheter på regjeringens pressekonferanse.

Reaksjonen i ettertid har ikke latt vente på seg. Flere klubber trosser anbefalingene, og går i gang med treninger med fullkontakt. Mens noen nå også innrømmer at de allerede har gjort dette en god stund.

Atle Skailand er styreleder i Eiger FK. Foto: Privat

Mener det gjelder flere

Atle Skailand sier til NRK at de allerede i høst begynte med treninger med vanlige dueller og driblinger.

Han presiserer at i periodene hvor det har vært nedstenging eller mye smitte i området, har de ikke hatt treninger i det hele tatt.

I likhet med Eiger har også Ålgård FK og Tysvær-laget Skjold IL gjennomført treninger med kontakt.

– Vi har holdt treninger med veldig lite kontakt, men det er ikke slik at vi har trukket oss i en duell. Nå i det siste har vi sluppet litt mer opp. Lag i hele landet har treninger med kontakt, sier Arne-Amar Kotlica som spiller for Ålgård FK i 4. divisjon.

Daglig leder i Ålgård FK Terje Tjetland innrømmer også at Ålgård har trent med kontakt. Foto: Arild Eskeland / NRK

Har prøvd å redusere kontakten

– Vi har gjennomført treninger med kontakt, men prøvd å redusere kontakten mest mulig, sier Terje Tjetland, som er daglig leder i Ålgård FK.

Daglig leder i Skjold IL, John Inge Ulvøy, sier at han håper dette er et etisk spørsmål de aldri mer vil komme opp i etter at korona er over.

Skjold på sin side hadde noen innetreninger i januar og februar hvor det var kontakt mot slutten av treningen.

– Ellers ble anbefalingene fulgt. Nå har vi ikke trent siden starten av mars på grunn av smittetrykket på Haugalandet, sier daglig leder i Skjold John Inge Ulvøy.

Får politisk støtte

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) mener dette styrker argumentet om at regjeringen nå må lytte til breddeklubbene og åpne opp for treninger med kontakt.

– Jeg oppfatter at Ålgård og andre klubber har forsøkt å være lojale mot strenge regler, og kanskje har flyttet grensen litt. Det er vanskelig å ikke ha kontakt når du spiller fotball, sier han.

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) mener regjeringen må åpne opp for kontakt-trening i breddefotballen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dette svarer Raja

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener at å bryte med anbefalingene nå er uheldig.

– Det vil øke smitterisikoen og i verste fall gjøre at det vil ta lengre tid før vi kan gå i gang med neste trinn, sier Raja.

Han understreker at nordmenn allerede har holdt ut med strenge smitteverntiltak i hele 14 måneder.

Abid Raja sier at det i verste fall vil gjøre at det tar lengre tid før vi kan gå i gang med neste trinn, dersom breddeklubbene nå overser anbefalingen om én meters avstand. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg oppfordrer alle, uavhengig om det er idrett, kultur, frivillighet eller bare som enkeltmennesker, til å være solidariske med hverandre også fremover. På den måten kan vi så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen.

Han forklarer at de i trinn tre, som forhåpentligvis kan iverksettes om tre uker, vil gi utendørsidretter unntak for enmetersregelen om det er nødvendig for å gjennomføre trening på vanlig vis.