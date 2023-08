Det kommer fram i en siktelse fra politimesteren i Sør-Vest.

Det var i løpet av årene 2014 til 2020 at Moe skal ha unndratt seg et beløp på 1.017.695 kroner.

– Vi ble oppmerksomme på forholdet etter en anmeldelse fra Skatteetaten. De har utført en kontroll av et enkeltpersonforetak som siktede hadde. Gjennom kontrollen oppdaget de at det er inntekter som ikke er oppgitt til beskatning.

Det sier politiadvokat Camilla Levang til NRK. I siktelsen kommer det fram at påtalemyndigheten ikke tror Moen har handlet bevisst.

Erkjenner feil

Moen forteller selv til NRK at han erkjenner å ha gjort feil.

– Jeg ville gjøre opp for meg, og har også betalt tilbake alt. Jeg kommer til å møte i retten og ta den straffen jeg skal ha.

Han bekrefter at skattesaken er knyttet til inntekter fra jobben som fotballdommer.

I desember 2010 rykket han opp til det øverste nivået for europeiske fotballdommere. Her fra Champions League-kvartfinalen mellom Real Madrid og Galatasaray i 2013. Foto: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images

Inntektene er ført på Moens enkeltpersonforetak, som ble slettet fra Brønnøysundregistrene i mars i år.

– Jeg erkjenner å ha gjort feil, og dette har aldri blitt gjort med viten og vilje. Vi har kjent til at denne saken kommer, da det har pågått i tre år, sier Moen.

– Hvordan er det for deg å stå i denne situasjonen?

– Jeg skulle selvfølgelig ha vært foruten. Samtidig har det blitt gjort feil, og den må rettes opp i.

Vanskelig å anslå straff

Moen erkjente selv forholdet allerede i første politiavhør.

– Den siktede har erkjent at han har handlet grovt uaktsomt, og det innebærer at handlingen er klanderverdig, og at han burde visst hva han gjorde. Han har selv erkjent at han burde ha skjønt hva han gjorde, sier politiadvokat Levang.

Saken skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett den 11. september i år. Levang sier det er vanskelig å si noe om strafferammen.

– Skattesviket er grovt i henhold til beløpets størrelse, og det har betydning for straffen han får. Det er sterkt formildende at han har erkjent forholdet, da det forenkler behandlingen.

Ramme på inntil seks år

Advokat Ann Johnsen er spesialist på saker om skattesvik og har omfattende erfaring som forsvarer i større økonomiske straffesaker.

Hun peker på at grovt skattesvik har en øvre strafferamme på fengsel i inntil seks år. Skal det være aktuelt med en så streng straff, må det likevel være unndratt mange millioner kroner.

– Hva straffen konkret blir har ikke bare med beløpet å gjøre, men det vil gi et utgangspunkt. Om man tilstår i første avhør skal straffen reduseres betydelig, kanskje inntil 25 prosent.

Lovverket rundt skattesvik Ekspander/minimer faktaboks § 380: Grovt uaktsomt skattesvik Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som grovt uaktsomt gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler. Dersom et grovt uaktsomt skattesvik må anses som grovt, jf. § 379 første ledd, kan fengsel inntil 6 år anvendes. Kilde: Lovdata

Johnsen tror at utgangspunktet for skatteunndragelser på rundt én million kroner vil være omtrent ti måneder fengsel.

– Men formildende omstendigheter vil kunne gjøre at straffen i det konkrete tilfellet blir betydelig lavere.