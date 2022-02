Fotballbane ødelagt i løpet av natta: – Skader for flere hundre tusen

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

– Dette er en gressbane av god kvalitet som har blitt ødelagt i løpet av natta, sier Rutledal til NRK.

Han bor selv et stykke unna banen og har ikke vært på stedet og sett skadene selv, men uttaler seg etter å ha mottatt bilder fra flere. Den fullstendige oversikten over skadene, vil han ikke få før snøen på banen er smeltet vekk.

– Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det har vært en bil utpå der. En bil med motorkrefter og sannsynligvis noe høyde. Idioti er det i alle fall. Det er snakk om skader for flere hundre tusener, sier Rutledal.

Det er store skader på gressbanen til SK Nord i Karmøy. Det har ligget våt snø over vått gress på banen. Foto: Roger Langaker

Anmeldelse

Banen det er snakk om er disponert av SK Nord på Norheim i Karmøy kommune. Den er eid av kommunen.

– Kommer dere til å anmelde hærverket?

– Rent formelt er det kommunen som må anmelde. Det regner jeg med at de kommer til å gjøre. Det er de som kommer til å få jobben med å fikse opp banen, sier Rutledal.

Han sier videre at hærverket vil gå utover tilbudet til barn og ungdom i området.

– Det er barn og ungdom som bruker denne banen. Dette kommer til å føre til kapasitetsproblemer for vår del, siden banen kommer ikke til å være klar til seriestart i mai.

Slik ser fotballbanen til SK Nord ut etter hærverket. Foto: Tor Andre Johannessen

Ber synderen melde seg

Etter at hærverket ble oppdaget har SK Nord skrevet et innlegg på Facebook for å finne den/dem som står bak. Innlegget har på litt over to timer blitt delt i underkant av 300 ganger.

SK Nord la ut dette på Facebook tidligere søndag. Foto: SK Nord

Rutledal forteller videre at noe slikt aldri har skjedd i de åtte årene han har jobbet for SK Nord. Han håper nå at det finnes video eller bilder av den eller de som har ødelagt banen.

– Det er sånn i dag at når idioter gjør noe sånt, så har noen gjerne filmet det.

– Har dere noen mistenkte?

– Jeg har fått meldinger om noen rånere i nærområdet, men det ikke sikkert det var dem. Det folk kan se etter, er om det er noen biler som har mye sørpe på seg. Det er ikke så vanlig med snøen som ligger nå, sier Rutledal.

– Men det aller beste er om noen hadde meldt seg selv. Det er aldri for sent for en angrende synder.