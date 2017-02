Fosterfar må betale tilbake 293.000 kroner til Nav – nå vil flere ha endring

– Her står det at dette er et varsel om feil utbetalt stønad. Summen er 293.000 kroner.

Papirene Ingvar Hafver holder i hendene kan snu opp ned på livet hans. Jærbuen, som ble kreftsyk for to år siden, fortalte historien sin til NRK først i desember. Først fikk han sykepenger, så arbeidsavklaringspenger, så fant Nav ut at han fikk godtgjørelse for å være fosterfar.

Nav stoppet derfor utbetalingene på 20.000 kroner i måneden, og nå vil de ha pengene tilbake. Hafver sier han hele tiden var åpen om at han var fosterfar, og det var han som ba Nav sjekke beregningsgrunnlaget hans.

– Må jeg betale tilbake disse pengene, vil det være en katastrofe for familieøkonomien, sier han.

Nå kan han imidlertid få hjelp.

Fremmer forslag om endring

Siden saken ble kjent i desember har Hafver sendt e-poster til flere partier på Stortinget. Der har han fått mye støtte.

Trine Skei Grande (V) vil ha endring i reglene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er helt håpløst hvis vi har et regelverk som gjør at folk havner i så fortvilte situasjoner, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er verken bra for folk, fellesskapet og spesielt ikke for barna. Vi må endre regelverket. Vi kan ikke forbli låst av en så dum regelvirkning, sier hun videre.

Derfor fremmer partiet i dag et forslag om endring av reglene som gjør at fosterhjemsgodtgjørelse ikke skal regnes som vanlig inntekt som er fradragsberettiget opp mot diverse trygdeytelser.

Fosterforeldre kan ikke bli økonomiske tapere fordi de blir syke eller arbeidsledige mener Karin Andersen (SV). Foto: Stig Weston / SV

Det samme gjør SV.

– Vi fremmer forslaget fordi vi ser at fosterforeldre kan komme dårligere ut enn de som ikke er fosterforeldre hvis de blir arbeidsledige eller syke. Det er helt urimelig, sier Karin Andersen.

Skal sette ned utvalg

Også KrF og Arbeiderpartiet, ved politisk rådgiver Siri Storstein Hytten, har svart på e-postene fra Hafver og uttrykt støtte:

«Jeg skjønner at dere er i en fortvilet situasjon, og at den ikke bare oppleves, men også er, urettferdig. Vi er klar over problemstillingen og tok dette opp da Stortinget behandlet fosterhjemsmeldinga i fjor». Partiet avventer nå denne meldingen.

Etter at saken ble kjent i desember, møtter Arbeids- og sosialdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Norsk Fosterhjemsforening for å diskutere saken.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) sier regjeringen vil sette ned et utvalg for å se på de økonomiske forholdene til fosterforeldre. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi vil nå sammen med foreningen se på hvordan vi skal få informasjon ut til alle fosterforeldre om hvilken rettigheter de har. Vi skal sette ned et utvalg som vil se på alle de økonomiske rammevilkårene til fosterforeldre, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) fra BLD.

På Jæren er de imidlertid utålmodige. De håper ting løser seg før de får en regning på 293.000 kroner i postkassen.

– Dette føles forferdelig urettferdig, men vi har sagt til fosterbarna at vi uansett ikke vil si opp fosterhjemskontrakten, sier Hafver.