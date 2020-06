Fosterfar dømt for grov voldtekt

En 43-årig tidligere barnehageansatt er dømt til tre år og tre måneder i fengsel for grov voldtekt av et barn han var fosterfar for. 43-åringen er tidligere i år dømt til to år og ni måneders fengsel for overgrep mot en to år gammel jente i barnehagen der han var ansatt, ifølge Aftenbladet.