Regelverket for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og regelverket for handel med kjæledyr er ikke endret som følge av pandemien.

Regelverket for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr er et unntak fra handelsregelverket, og gjelder reise med egne dyr. Dette for at EØS-borgere som har kjæledyr skal kunne bevege seg fritt rundt i hele verden og samtidig ha med dyrene sine. Forutsetningen for å kunne ta med seg en hund på en slik reise, er at den oppfyller et minimum av dyrehelsekrav. Dette innebærer at hunden skal være id-merket med mikrochip, har et EU-godkjent kjæledyrpass, være rabiesvaksinert (ikke mellom Norge og Sverige), og være behandlet mot revens dvergbendelorm innenfor perioden 24-120 timer før hjemreise til Norge. For reiser i høyrisikoland for rabiessmitte (ikke-listeførte tredjeland), kreves i tillegg en antistoff titertest for rabies. Alle opplysninger om hunden og eierskap må være dokumentert i kjæledyrpasset, og det er kun den/ de som står oppført som eier i kjæledyrpasset som kan reise over landegrensene med hunden. Hunden kan ikke selges eller gis bort på denne reisen. Det er altså ikke tillatt å passere over landegrensene med hunder som eies av andre uansett formål.

Etter dette regelverket kan man også kjøpe seg en hund mens man er på reise. Forutsetningen er at man oppsøker oppdretter eller selger, gjennomfører handelen, oppføres som eier i kjæledyrpasset, og selv reiser hjem med hunden. Betingelsen for dette er at hunden ikke skal selges, gis bort eller settes ut på fôr.

All annen bevegelse av hund over landegrensene er å regne som kommersiell import, og er regulert av regelverket for handel med kjæledyr. Det gjelder uansett om dyrene kjøpes og selges for penger, om det foretas byttehandel, om dyrene gis som gave eller settes ut på fôr. I tillegg til id, kjæledyrpass, rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm, stilles det krav til at både eksportør og importør er kjent for veterinærmyndigheter i begge land.

Hunder som skal eksporteres fra et land til et annet, skal komme fra en virksomhet som er registrert hos avsenderlandets veterinærmyndighet og underlagt regelmessig kontroll. Virksomheten skal dokumentere overfor veterinærmyndigheten at de overholder avsenderlandets bestemmelser om varsling og bekjempelse av visse sykdommer og kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom. De må videre dokumentere at de overholder avsenderlandets bestemmelser om dyrevern. Videre er det en forutsetning for å kunne drive eksportrettet at hunden kommer fra en virksomhet og et område som ikke er omfattet av dyrehelserestriksjoner. Hunden skal videre undersøkes klinisk av veterinær, både med tanke på om hunden er frisk, og at den vil kunne gjennomføre reisen fra selger til kjøper. Alle nevnte krav til eksportvirksomheten bekreftes av veterinærmyndigheten i avsenderlandet når det utstedes et offisielt EU-helsesertifikat for kommersiell handel (traces-sertifikat). Dette sertifikatet skal være utstedt innenfor de siste 48 timer før eksporten finner sted, og skal følge hunden i original sammen med kjæledyrpasset.

Importøren skal før importen finner sted, registrere seg som importør og første mottaker hos Mattilsynet. Importøren skal videre sende melding til Mattilsynet senest 24 timer før hunden ankommer første mottaket. I første mottaket skal hunden befinne seg de neste 2 virkedager slik at Mattilsynet kan gjennomføre stikkprøvekontroll ved behov.

I forhold til de fleste andre EØS-land og tredjeland har norske kjæledyr og konkurransedyr en unik helsestatus. Vi har ingen alvorlige smittsomme sykdommer i Norge. Det er et overordnet mål å bevare denne situasjonen. Handel og forflytning av dyr har historisk sett vært viktigste årsak til spredning av smittsomme sykdommer. I planlegging av import av dyr anbefaler derfor Mattilsynet å vurdere nøye om fordelen med importen oppveier risikoen for spredning av smittsomme sykdommer

KILDE: Lars-Erik Rondestveit, Mattilsynet