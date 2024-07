Forvaringsdømt har sonet 13 år over minstetid

En rogalending som i 2007 ble dømt for to voldtekter, har nylig fått forlenget forvaringsstraffen sin med tre nye år. Mannen i 60-årene ble for 17 år siden dømt i daværende Stavanger tingrett til sju års forvaring med en minstetid på fire år. Men siden den gangen har forvaringsdommen blitt forlenget en rekke ganger fordi retten har vurdert gjentakelsesfaren som høy. Mannen fikk sin første straffedom som 15-åring og han er domfelt 34 ganger. Mannen er blant annet diagnostisert med dyssosial personlighetsforstyrrelse, og retten mener at han i liten grad har tilegnet seg mestringsstrategier for å håndtere et liv i frihet. Ifølge Ringerike, Asker og Bærum tingrett er gjentakelsesfaren særlig knyttet til en høy risiko for at mannen vil ruse seg uten de strenge rammene som en forvaringssoning innebærer.