Fortviler over støy fra vindturbiner

Naboene til Tysvær vindpark i Hervik, fortviler over støy fra vindturbinene. En av dem, Anne Eleen Hettervik Stranden, sier til Haugesunds Avis at hun ikke klarer å sove skikkelig, og at hun ikke unner sin verste fiende bråket fra turbinene. Daglig leder i Tysvær vindpark, Leon Notkevich, erkjenner at støynivået er uakseptabelt. Han lover at de skal kjøre flere av turbinene i såkalt nattmodus, og i tillegg midlertidig stoppe enkelte turbiner om natta.